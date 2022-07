Ranieri: “Complimenti José, con l’arrivo di Dybala siete da Champions”

Le parole dell'ex allenatore della Roma: "Scudetto? Io non metto mai limiti alla Provvidenza, con il Leicester ho vinto la Premier. Mi sembra giusto, però, non pretendere la luna: un passo per volta e si arriva lontano"

Redazione

Basta sostituire una vocale. Claudio Ranieri passa dal «Sir» inglese al più popolano «Sor» e applaude convinto all’acquisto di Paulo Dybala. Roma e la Roma sono il suo mondo, quando non è in giro per l’Europa a insegnare calcio. Ecco le sue parole sull'arrivo di Dybala ad Andrea Schiachi su 'La Gazzetta dello Sport':

E’ funzionale al gioco di Mourinho? "Prima di rispondere voglio fargli i complimenti: mi sembra ci abbia messo una parola pesante... Di sicuro Dybala ha scelto la Roma anche perché ad allenarla c’è uno come Mourinho".

Crede che ci possano essere problemi di convivenza, se non addirittura di gelosia, tra lui, Pellegrini e Zaniolo, sempre che rimanga? "Non scherziamo, sarà una stagione lunghissima, spezzata a metà dal Mondiale. Serviranno tanti uomini per arrivare fino in fondo. E poi Mourinho è bravissimo a gestire il gruppo".

Con Dybala dove può arrivare la Roma? "Gli obiettivi è giusto che li stabilisca la società d’accordo con Mourinho, quindi non tocca a me. Dico però che ha le potenzialità, se tutto funziona, per entrare in zona Champions League".

Qualcosa di più? "Io non metto mai limiti alla Provvidenza, con il Leicester ho vinto la Premier. Mi sembra giusto, però, non pretendere la luna: un passo per volta e si arriva lontano. Fondamentale è che la Roma abbia acquistato Dybala e che Dybala abbia accettato con entusiasmo di vestire giallorosso. Non è un dettaglio da poco".