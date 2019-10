Ranieri, che soddisfazione: “Buona la prima”

Claudio Ranieri ferma la Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore romano (68 anni proprio ieri) aveva studiato nei minimi dettagli la partita: “Dai miei ragazzi volevo innanzitutto la prestazione, ed è arrivata. Nulla da recriminare, quando i i tuoi giocatori danno tutto. Era importante partire con il piede giusto a livello motivazionale. Era logico che non potessi fare di più dopo cinque allenamenti”. Ha stupito tutti, l’utilizzo dal primo minuto di Bertolacci, ma la scelta ha pagato.

Se una squadra in 10 partite ha avuto 14 giocatori fuori per problemi fisici più o meno gravi (ieri è stata la volta di Cristante e Kalinic) e ha subito 32 ammonizioni a sfavore, 6 delle quali hanno portato a 3 espulsioni (Mancini, Kluivert e Fonseca) è evidente la situazione problematica. La Roma vista contro la Samp, comincia un tour de force in piena crisi d’identità. Al netto degli infortuni, il pari con la Samp con un solo tiro nello specchio della porta è un segnale preoccupante. Fonseca, blindato in un box, si è confrontato durante il match con alcuni suoi assistenti, tra cui Il tattico Leal, che comunicava con il vice Nuno Campos in campo. È toccato perciò a quest’ultimo il check up.