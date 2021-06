Ramos ha fretta. Sondaggio Real per Ibanez

Pinto nel fine settimana sarà a Milano C'è anche un abboccamento con l’Atalanta per cedere Florenzi

Senza sosta il lavoro portato avanti dal g.m. Tiago Pinto sul mercato. Il fine settimana, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà a Milano per una serie di incontri, fra i quali è atteso anche un abboccamento con l’Atalanta per cedere Florenzi, anche se l’alto ingaggio dell’azzurro rende l’operazione estremamente difficile.