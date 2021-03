Raiola aspetta. La Champions chiave rinnovo?

Opzione sì, rinnovo no. O meglio, non ancora. Mkhitaryan ha già raggiunto da oltre un mese le 25 presenze, scrive La Gazzetta dello Sport, che hanno fatto scattare automaticamente l’opzione per il prolungamento biennale con la Roma. Ma tutto tace e del rinnovo al momento non c’è ombra. L’armeno e Mino Raiola al momento hanno preso tempo per valutare il da farsi, fino al termine della stagione. Una qualificazione in Champions sarebbe sicuramente un incentivo per firmare. Al momento Mkhitaryan è out per infortunio, ma punta il rientro per la partita di Europa League contro l’Ajax. Il cammino in coppa potrebbe essere un’altra arma in più per convincere il numero 77, già vinta nel 2016/17 quando vestiva la maglia del Manchester United.