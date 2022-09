Ragazze d’Europa: la nuova sfida dei Friedkin da 6 milioni per restare al top

Ci sono momenti in cui le date ufficiali non contano scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Il calcio in questo non fa eccezione e così ci piace pensare che la Roma femminile, in fondo, sia nata davvero nel 2018, quando scesero la scalinata di Trinità dei Monti, mano nella mano, Elisa Bartoli e Daniele De Rossi. Nel frattempo, il mondo giallorosso è cambiato completamente con l'arrivo della famiglia Friedkin, che ha rivoluzionato tutto il settore. Infatti, la femminile è uno dei pochi punti di contatto tra l'ex presidenza Pallotta e l'attuale. Probabilmente perché entrambi sono americani e provengono dagli Stati Uniti dove il calcio femminile non è solo più popolare di quello maschile, ma è considerato uno sport di altissimo livello. Dal 2018 la Roma ha investito oltre 6 milioni e da poco ha fatto diventare il convitto full-time, in modo da poter coinvolgere giocatrici da più parti d'Italia.