‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Con l’Atalanta si deve giocare la partita dell’anno”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Penso che la partita contro l'Atalanta sia una grande occasione per la Roma per dare un senso al campionato, e debba giocare la partita della vita, dell'anno sicuramente".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma sabato deve impostare una partita come all'andata. Abraham è stato un ottimo acquisto, ma può e deve ancora migliorare perché a volte sembra che abbia troppo bisogno della squadra. Io vedo che l'Atalanta è in grande crescita, sia di uomini, sia di idee. Gasperini è in grado di cambiare. Io spero che il gol al novantottesimo sia una mini svolta per rimettere in piedi una stagione".