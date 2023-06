Quota 30 per Pinto. Da Ibanez ai giovani: così può sistemare i conti della Roma

Trenta milioni di euro di plusvalenze. È la cifra di cui va a caccia Tiago Pinto da qui al 30 giugno, per sistemare i conti ed essere in "ordine" con il settlement agreement firmato dalla Roma con l’Uefa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Una cifra che si è abbassata rispetto alle previsioni di qualche mese fa, grazie alla cessione di Zaniolo al Galatasaray ed al percorso in Europa League. Ma una cifra comunque alta, su cui peserà assai l’infortunio di Tammy Abraham, che era il principale indiziato a partire per poter sistemare i conti. Per capire bene di cosa parliamo dobbiamo partire da due premesse, i paletti a cui è costretta la Roma dallo stesso accordo siglato con l’Uefa: il costo del lavoro e il bilancio. Per il primo la Roma potrà inserire nuovi giocatori nella lista Uefa solo se il costo della rosa sarà inferiore a quello inserito nella lista della fase ad eliminazione diretta dell’ultima Europa League (ecco anche perché a gennaio lì è stato inserito Zaniolo, per tenere alto il valore della lista). Nel costo di ogni giocatore è incluso lo stipendio e il valore del suo ammortamento a bilancio (rispetto all’ultima lista la Roma risparmia su Wijnaldum, Camara e Llorente, da capire El Shaarawy, dando per fatto il rinnovo di Smalling). Relativamente al bilancio la Roma ha degli obiettivi intermedi da raggiungere per far sì che entro il 2025/26 il deficit non sia superiore a 60 milioni di euro. Considerando che l’ultimo bilancio a disposizione (2021/22) parla di un -219,3, l’obiettivo è ovviamente difficile ed è legato sostanzialmente alle plusvalenze.