Quota 100: da Kluivert a Florenzi, è caccia al tesoro per la nuova Roma

Fino al closing di lunedì prossimo non ci saranno novità ufficiali., scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Almeno per le scelte strategiche, almeno per i ruoli chiavi che devono essere coperti (quello del d.s.) o che devono essere confermati (quello dell’allenatore). Nel frattempo, però, la Roma continua a lavorare e a programmare. E c’è un argomento che a Trigoria tiene spesso banco che è poi quello degli esuberi.

Sono in tutto 12, a cui vanno aggiunti però le due punte di diamante del mercato in uscita: Justin Kluivert e Cengiz Under, gli uomini con cui rimpinguare le casse e sistemare in parte i conti giallorossi. Con loro, quindi, in tutto ben 14 giocatori da piazzare sul mercato e con cui la Roma ha individuato l’obiettivo finale: incassare circa 100 milioni, che per la Roma vorrebbe dire un bel lifting al bilancio attuale e futuro. Con un occhio particolare, la necessità di fare plusvalenze. In alcuni casi facili (Florenzi, Fazio, Perotti, Antonucci), in altri assai più complicate (Pastore, Schick, Nzonzi, Olsen, Coric e Karsdorp). Ma il mercato in uscita della Roma parte dalle cessione dei due esterni che nell’ultima parte della stagione sono finiti completamente ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca.

Due sembrano cessioni oramai vicine alla conclusione, quelle di Juan Jesus al Cagliari (circa 3 milioni) e quella di Perotti al Fenerbahçe (ma ci sono pure gli arabi dell’Al-Shabab), con la Roma che si accontenterebbe di 2,5 milioni di euro per il cartellino, giusto il prezzo per non realizzare una minusvalenza. Più o meno la cifra che potrebbe entrare per Fazio, oramai a bilancio a soli 430mila euro. La plusvalenza vera, ovviamente, potrebbe invece arrivare dall’ex capitano, Alessandro Florenzi, che a bilancio ha un valore attuale di 1,38 milioni. Nel caso in cui fosse venduto a 12-15 milioni, il beneficio sarebbe importante. A Florenzi è interessato il Siviglia di Monchi (lì c’è Jesus Navas, che però va per i 35 anni), ma piace anche in Italia, con Atalanta, Fiorentina e Cagliari che sono lì alla finestra.