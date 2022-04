Questo Bodo fa paura: non perde da 38 partite

L’allenatore Knutsen, respinto il ricorso, non sarà in panchina e ha evitato la conferenza stampa

L’Olimpico sarà di fuoco, come si aspettano anche i giocatori del Bodo, incuriositi dal giocare in uno stadio con 60 mila persone, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Saranno accompagnati da 1600 tifosi, amici e parenti. Dopo le scintille dei giorni scorsi, hanno provato a calmare gli animi. L’allenatore Knutsen, respinto il ricorso, non sarà in panchina e ha evitato la conferenza stampa. “Cari romanisti, facciamo che la nostra battaglia sia in campo, ma restiamo amici prima e dopo la partita” hanno scritto i tifosi norvegesi in una lettera. Saltnes ha parlato di ordine pubblico: “Se verranno di notte a disturbarci con i clacson metteremo i tappi nelle orecchie. Siamo abituati alla confusione e siamo sicuri che andrà tutto bene. Non vediamo l’ora di giocare la partita, è un’opportunità fantastica e io sono contento di vivere questa esperienza contro la Roma. Siamo qui per divertirci e goderci il momento“.