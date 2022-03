Quello di Tammy è il gol più veloce della storia del derby

L'inglese è il primo giocatore della Roma a segnare una doppietta in un derby da quella storica di Totti dell’11 gennaio 2015

Appena 56 secondi di gioco. Tanti sono bastati a Tammy Abraham per lasciare il segno sul derby, mettendo a segno il gol più veloce della storia del derby capitolino, come riporta La Gazzetta dello Sport. Prima di lui nella Stracittadina romana aveva segnato solo un altro inglese, Paul Gascoigne, con la Lazio. Tra l’altro, Tammy è il primo giocatore della Roma a segnare una doppietta in un derby da quella storica di Totti dell’11 gennaio 2015. "Non ho parole nel vedere che cosa significa per i giocatori e i tifosi questa gara. Nelle ultime settimane avevo sentito parlare del derby, e aver contribuito con due gol mi fa felice. Non potevo chiedere di più. Devo dire grazie ai compagni e ai tifosi. Da quando sono arrivato mi hanno fatto sentire a casa. Voglio aiutare la squadra il più possibile, siamo uniti e crediamo in quello che facciamo. La Roma ha investito molto su di me e desidero ripagarla" ha detto Abraham a fine gara.