Quel no al Genoa: Bove ha stregato anche Mourinho

Il centrocampista classe 2002 è stato uno dei gioiellini che il tecnico ha lanciato nelle prime uscite estive

Genoa? No, grazie. La Roma ha alzato il muro per il talento fatto in casa Edoardo Bove, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista classe 2002 è stato uno dei gioiellini che Mourinho ha lanciato nelle prime uscite estive, ultima quella di lusso col Siviglia. Il presidente rossoblù, Enrico Preziosi, lo avrebbe inserito volentieri nell’affare che ha portato Shomurodov alla Roma, ma non c’è stata apertura del club giallorosso, che non vuole perderlo, al massimo fargli fare le ossa in prestito.