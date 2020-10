Quattro centrali per tre soli posti: Smalling è la guida, poi tutti in gioco

Da quando Smalling è rientrato a Trigoria, fa coppia fissa con Ibanez, in attesa che rientrino Kumbulla dall’Albania e Mancini dall’Italia. Con loro, a Roma ci sono Fazio e Juan Jesus, praticamente fuori dalle gerarchie di Fonseca anche se l’argentino, rispetto al brasiliano, ha certamente qualche possibilità in più di essere preso in considerazione e si sta allenando come se la trattativa con la Samp, sfumata l’ultimo giorno di mercato, non ci fosse mai stata, si legge su La Gazzetta dello Sport.

Quattro centrali di qualità (più due esperte riserve) per chi vuole fare la difesa a tre sono il minimo indispensabile. A Fonseca adesso il compito di assemblarli nel migliore dei modi e scegliere, sulla carta, il trio titolare. Di certo, con l’Europa League al via tra poco più di due settimane, dovranno ruotare e dovranno farlo spesso, approfittando del fatto che praticamente si giocherà sempre ogni tre giorni. Per poterli vedere in campo tutti e quattro contemporaneamente l’ipotesi è quella di dirottare, come nella prima parte della scorsa stagione, Mancini a centrocampo accanto a Veretout.

La sensazione è che Smalling e Mancini, indispensabili anche come personalità ed esperienza, siano leggermente un passo più avanti rispetto agli altri, mentre Ibanez e Kumbulla debbano giocarsi, almeno all’inizio, la terza maglia. Il tempo, però, è dalla loro parte, così come il talento messo in mostra in questi mesi.