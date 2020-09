Quanto affetto a Nicolò dai tifosi e dai vip

Oltre 20mila commenti solo sotto la sua foto su Instagram, migliaia di messaggi sui social della Roma, nelle radio della città, sugli stati di whatsapp: se c’era un modo per tirare su di morale Nicolò Zaniolo i tifosi giallorossi lo hanno trovato, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Tra comprensibili appelli non riferibili alla sfortuna e altri che invocano un aiuto divino (“lassù qualcuno ci odia“), qualcuno se la prende con i governi del calcio “perché non si possono spremere così gli atleti“. In pochi, anzi praticamente nessuno, ha però voglia di scherzare, ovvio, tra le fila dei tifosi della Roma.

“Sei diventato un figlio di questa città, non ti lasciamo solo”, gli hanno scritto in tanti.

Il sostegno di Fedez: “Sei forte tornerai più forte di prima come hai già fatto” o quello della campionessa Bene Vio, che per Zaniolo ha una vera passione.

Alla società i tifosi rivolgono un altro appello, anche in questo caso come fosse una preghiera: “E adesso tenete Dzeko“.

La Roma non lascia solo Zaniolo, i tifosi non smettono un secondo di far sentire la loro presenza. Loro non abbandonano il numero 22, mai così amato. Per questo sperano “di tornare allo stadio insieme a te“.

In tema, c’è chi dedica a Nicolò le parole di Ultimo, cantante di fede romanista che tanto piace al giocatore e alla sua famiglia: “Fai buon viaggio. E torna quando è primavera“.