Quando il Lecce nel 1986 costò il titolo alla Roma

Il club pugliese,, già retrocesso, a sorpresa vinse all’Olimpico 3-2

Era il 20 aprile 1986 e la Roma, dopo una grande rimonta si ritrovò a pari punti con la Juve alla penultima giornata di Serie A. Aspettava in casa il Lecce già retrocesso, ma a sorpresa perse all’Olimpico 3-2 dopo essere passata in vantaggio 1-0. Fu il crollo. La Juve in quella giornata batté il Milan 1-0 e nel turno successivo, mentre i giallorossi perdevano a Como, superarono proprio il Lecce 3-2