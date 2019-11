Quando Fonseca chiamò il c.t.: “Cosa mi dici di Mancini?”

C’è una collaborazione sotto traccia che il c.t. dell’Italia sta offrendo alla Roma da oltre un anno. Nel 2018 Roberto Mancini ha prima scoperto e poi valorizzato Nicolò Zaniolo Convocandolo in Nazional prima ancora che esordisse con i “grandi”. Come riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, poi, Fonseca ha telefonato al c.t. dell’Italia per un consiglio su Gianluca Mancini, difensore che già piaceva al tecnico portoghese, e sul quale l’allenatore della Nazionale ha confermato quanto di buono Fonseca avesse già intuito sul giocatore. “E’ uno da Roma” è stato il messaggio chiaro. Poi il portoghese si è inventato Mancini come centrocampista, e questo un domani potrebbe tornare utile anche alla Nazionale.