Quadarella: “Fonseca è ok. Aspetto il nuovo Totti”

Nello sguardo con cui racconta di aver deciso di gareggiare con il lutto al braccio per i Vigili del Fuoco scomparsi ad Alessandria c’è tutta la serietà di Simona Quadarella. La campionessa del Mondo ed europea, tra un allenamento e l’altro si prende un pomeriggio di libertà. Le serve per staccare un po’ la testa visto che, dice, “dobbiamo sempre essere concentrati mentalmente“, raccontando la sua passione romanista a Chiara Zucchelli su ‘La Gazzetta dello Sport’:

Da tifosa della Roma, la squadra di Fonseca le piace?

“Mi piace di più rispetto a quella dello scorso anno, speriamo che questa impressione venga confermata dai risultati. E speriamo di riuscire ad andare allo stadio, manco da un po’“.

Lei andò a Trigoria un anno fa a incontrare Totti, De Rossi e Di Francesco. Oggi nessuno dei tre è più alla Roma.

“Spero di tornarci presto, allora. In ogni sport c’è un ricambio generazionale, è una cosa normale. Alla Roma auguro, questo sì, di ritrovare due come loro, di avere presto i nuovi Totti e De Rossi“.

Dalla Roma squadra a Roma città, una capitale con tanti problemi.

“Per me è la più bella del mondo. È vero che è trafficata, caotica e piena di buche, tutte cose che so e che vivo, ma per me era e resta la migliore al mondo“.