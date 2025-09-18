Pruzzo: “Tanti problemi. Ma ora Ferguson ci dimostri di saper far gol”

L'ex bomber giallorosso in vista del derby: "La Roma deve segnare di più, ci sono molte cose da rivedere a cominciare dall'atteggiamento. Domenica temo possa prevalere l'idea di meglio due feriti che un morto"

Redazione 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 07:43)

La Roma nelle prime tre giornate ha evidenziato più di qualche problema offensivo, che Gasperini spera di mettere a posto già dal derby di domenica. Col Torino, invece, sono mancate anche altre cose facendo chiaro che di lavoro ce n'è ancora parecchio anche su altri aspetti. A Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' ne parla Roberto Pruzzo:

Pruzzo, può essere il derby di Ferguson? "L’ho visto lavorare molto per la squadra, ora deve trovare confidenza con il gol. Fin qui non ha dimostrato di averla. In nazionale gli riesce, un attaccante deve finalizzare".

Che derby sarà per la Roma dopo il Torino? "Se pensiamo al Torino ci sono molte cose da rivedere, a cominciare dall’atteggiamento. Temo possa prevalere l’idea che sono meglio due feriti di un morto perché nessuna delle due squadre può permettersi di perderlo ed entrambe arrivano incerottate".

In cosa deve migliorare la squadra di Gasperini? "Intanto deve segnare più gol. E poi Koné è un buon portatore di palla, ma si ferma lì. Serve un centrocampista che dia pericolosità. I due esterni poi non danno l’impressione di poter costruire qualcosa. Le idee ci sono, l’atteggiamento no".