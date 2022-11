Pruzzo: “Abraham è un mistero, ma vorrei più qualità”

Il Bomber: "Io quando non segnavo mi sentivo in colpa verso i miei compagni. Ma per fortuna mi è successo poche volte"

"Io ero convinto che il derby sarebbe finito in un pareggio. Poi Ibanez ha fatto quell’errore ed è cambiato tutto. Certo, entrambe le squadre avevano assenze, ma di bel gioco se n’è visto proprio poco" ha detto Roberto Pruzzo intervistato da Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Crede che il problema della Roma potrebbe essere il sistema di gioco? "Di sicuro col 3-5-2 o similari hai una squadra compatta, chiusa, solida, ma poi è più difficile andare a proporre manovre ariose. Mourinho dice che le caratteristiche dei giocatori che ha in rosa lo portano a fare questa scelta. Sarà...".

Da ex attaccante, che cosa succede ad Abraham e Belotti? "Non lo so. L’inglese sembra un altro giocatore rispetto allo scorso anno. Eppure le qualità le avrebbe. Discorso diverso per Belotti. Lui è generoso, ma non è che abbia doti tecniche eccelse".

Lei che cosa faceva quando non segnava? "Io? Mi sentivo in colpa verso i miei compagni. Ma per fortuna mi è successo poche volte"