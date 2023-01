Pruzzo: “Abraham-Dybala è un tandem che funziona. Anche perché la Joya è super”

"Io, ai miei tempi, non facevo assist come Abraham - dice Roberto Pruzzo intervistato da Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport - Io avevo altri che lavoravano per me, così mi dovevo preoccupare solo di fare gol. Comunque l’inglese sta migliorando. Col Bologna ha salvato sulla linea, con il Milan ha segnato una rete pesante e con la Fiorentina ha fatto due assist. Sono convinto che presto tornerà a essere decisivo anche sotto porta».