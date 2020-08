Proposta dall’Ucraina: Mykolenko

Cosa c’è di meglio che un ritorno nella terra dove si è stati re per scacciare i brutti pensieri? Così Paulo Fonseca ha scelto di trascorrere le sue vacanze in Ucraina, in un resort di lusso sul Mar Nero, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico ha un forte legame con l’Ucraina e gli infaticabili mediatori fanno spirare un vento dell’Est sulla Roma di Friedkin che sta nascendo.

Sono stati offerti, infatti, Tomasz Kedziora, terzino destro classe ‘94, titolare della nazionale polacca, e Vitaliy Mykolenko, terzino sinistro classe ’99 – quello che piace di più -, sul quale però c’è l’interesse di Napoli, Milan e Inter.