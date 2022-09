Pronto Soccorso Inter. La scossa dei dirigenti a Inzaghi: ora scelte nette

Non drammatizzare, è il mantra di tutti i nerazzurri attorno al tavolo della pace di Appiano scrive Filippo Conticello su La Gazzetta dello Sport. L’Inter, intesa come dirigenza e staff tecnico riuniti faccia a faccia per quasi un’ora, punta a evitare l’aggiunta di altre tensioni in un momento già di suo delicato. Un po’ perché i punti (pochi, comunque...) sono gli stessi dell’anno scudettato di Conte e un po’ perché questa liturgia si celebra spesso ad Appiano. Quasi ogni giorni Beppe Marotta, assieme a Piero Ausilio e Dario Baccin, si infilano nell’ufficio di Simone Inzaghi per dare insieme la rotta. Ma mai come stavolta il tecnico è sembrato in difficoltà e, anche per questo, quanto accaduto ieri ha caratteristiche del tutto diverse rispetto al passato. Non era un incontro di routine, ma il primo momento di confronto dopo il disastro di Udine, anticipato da un passaggio presidenziale tutt’altro che banale: tranquillizzando per primo Simone, Zhang ha aperto la strada per il successivo summit più “tecnico”. Insomma, è stata l’occasione giusta per tirare una riga dopo un inizio così balbettante e provare a ripartire di slancio. Da Inzaghi a Marotta tutti hanno convenuto sul concetto più alto: l’Inter non è evaporata in una nuvola di zolfo. Esiste, è reale, ha valore e la strada maestra è ben visibile là davanti: c’è ancora tempo e spazio per percorrerla e mirare alla vetta in campionato. Insomma, l’ottimismo resiste, ma il prossimo mese e mezzo sarà comunque decisivo per le sorti del Simone bis: durante la sosta Mondiale verrà emessa sentenza definitiva.