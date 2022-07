Pronto il nuovo Spinazzola, la freccia in più della Roma

Il terzino è tornato ieri a Trigoria e non vede l’ora di poter tornare finalmente a giocare

Redazione

Leonardo Spinazzolaè tornato a Trigoria ieri perché non vede l’ora di poter tornare finalmente a giocare dall’inizio, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Il ritiro, le amichevoli estive e le serate con i compagni a fare gruppo: tutto questo lo scorso anno gli è mancato ed ecco perché è rientrato in Italia dopo le vacanze ed ha subito rimesso piede a Trigoria. Per lui test fisici e lavoro propedeutico prima di tornare in gruppo.

Mancini, Cristante e Pellegrini sono a Forte dei Marmi e torneranno a Roma tra un paio di giorni. Dopo le vacanze, adesso si trovano in Versilia, dopo il capitano ha già ripreso a lavorare con un preparatore di sua fiducia. Pesi, esercizi a corpo libro e qualche corsa in campo: anche lui non vede l’ora di rimettersi a disposizione di Mourinho.

Quando tornerà Mancini ufficializzerà il nuovo contratto, Cristante è stato invece tolto dal mercato. Lavoro in vacanza anche per gli stranieri: Rui Patricio lavora tra pesi, fitball e tapis roulant ed è pronto a rientrare nel fine settimana, così come Abraham.