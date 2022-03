Pronti 35 milioni per la nuova Roma. Occhi su Ekitike

Dal riscatto di Under, Lopez e Kluivert un tesoretto per l’attaccante del Reims

Viaggio in Francia Ha fatto notizia, perciò, il blitz a Parigi del general manager Tiago Pinto, che infatti – secondo quanto rimbalza da fonti transalpine – ha avuto come obiettivo anche un sondaggio per Hugo Ekitike, classe 2002, attaccante del Reims, che in questa stagione ha già segnato 10 gol stagionali in 21 presenze. Alto 190 centimetri, con origini camerunensi, Ekitike ha già attirato l’interesse di vari club di Premier League, col Reims che ha respinto gli assalti di Newcastle e West Ham. Ma sul giocatore ci sono Barcellona, Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham, oltre alla francesi, Psg e Lione su tutte, e un interesse si è registrato anche da parte del Milan. Con questa nobiltà sulle sue tracce, non sorprende che il suo costo si aggiri già intorni ai 20 milioni. D’altronde, intorno ad Abraham, è probabile che il reparto offensivo andrà rifondato. E se il futuro di Zaniolo è ancora da scrivere, sembra in partenza Shomurodov. Proprio per questo sono decisivi i riscatti dei tre ex giallorossi di cui parlavamo all’inizio. In questo senso, le clausole per Under e Lopez – entrambi al Marsiglia – sono già scattate. Così per l’attaccante turco arriveranno 8 milioni, mentre per il portiere 12,5 milioni. Non basta. Dopo un inizio stentato, adesso stanno lievitando le prestazioni anche di Kluivert, che il Nizza è pronto ad acquistare a titolo definitivo per 15 milioni. Insomma, per Tiago Pinto è pronto un tesoretto da 35 milioni che sarà senz’altro investito per accontentare i desideri di Mourinho. E se alcuni obiettivi sono ormai “storici” – si va da Granit Xhaka dell’Arsenal per il centrocampo a Marcos Senesi del Feyenoord per la difesa – ce ne sono altri che sono più sotto traccia, ma che possono essere più nelle corde delle direttive della famiglia Friedkin. Infatti, dall’Inghilterra giunge la notizia di un interesse della Roma – cioè ovviamente di Mourinho – per Conor Gallagher. Si tratta di un centrocampista, classe 2000, di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Crystal Palace, dove sta mettendo in luce tutte le sue qualità. Con tutto quello che sta succedendo nel calcio per via delle sanzioni alla Russia e ai russi, il club londinese sembra essere pieno di incertezze e quindi non è escluso che Gallagher possa essere girato alla Roma. Di sicuro il ragazzo abbina fisicità e qualità il duo futuro si deciderà a giugno, quando tornerà dal prestito. E proprio in prestito i giallorossi sarebbero interessati a chiudere l’operazione con i londinesi. Morale: la sensazione è che il mercato estivo per la Roma sarà quello per una sorta di anno zero. Proprio per questo il denaro dei riscatti sarà fondamentale. A quel punto, si tratterà di scegliere al meglio. Vietato sbagliare.