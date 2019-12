Proietti: “Pellegrini e Zaniolo sono gemme da tenere. Ed è bravo pure Fonseca”

“Vorrei proprio che Pallegrini e Zaniolo non andassero via. – dice Gigi Proietti intervistato da La Gazzetta dello Sport – Ultimamente, purtroppo, ci è capitato di affezionarci a dei calciatori e poi vedere che sono andati altrove. Penso a Salah e Alisson, ad esempio, e non so nemmeno se poi sia stato un così buon affare dal punto di vista economico. Io comunque non m’intendo molto di calcio, ma so che la società adesso vuole davvero costruire il futuro su di loro e mi fa piacere. Posso aggiungere anche un’altra cosa? Mi piace parecchio anche un altro giovane: Diawara, ha un bell’avvenire davanti“.

Oltre al talento dei baby, però, vede anche la mano di Fonseca.

“Certo, una mano ottima, direi. Confesso, all’inizio, quando fu scelto, ero abbastanza scettico. Invece mi sembra proprio un bravo allenatore e una persona di buon senso. Anche per questo sono tornato ottimista“.