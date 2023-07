Primo test stagionale con la Boreale. E Sabitzer chiede di avere più tempo

Dopo tanto lavoro, oggi sulla carta dovrebbe cominciare anche il vero divertimento, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Alle 10.30, infatti, è in programma la prima uscita stagionale della Roma contro i dilettanti della Boreale , squadra della Capitale. Potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera uno dei volti nuovi, Aouar , e magari anche qualche baby che piace a Mourinho, come Pagano.

Intanto sul mercato c’è stato un nuovo contatto per Marcel Sabitzer, che però chiede ancora un po’ di tempo per decidere, visto che sta valutando lo spazio che potrebbe avere (o meno) nel Bayern. Sul fronte dello Special One, sono arrivate le motivazioni della Uefa per la squalifica di 4 turni dopo la finale di Europa League. La prossima settimana il club presenterà appello.