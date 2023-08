Primo stop: Roma ko a 2-1 a Tolosa. Dybala segna, ma esce per un fastidio

Mourinho ha confermato il 3-5-2 su cui lavora da inizio stagione e ha schierato per la prima volta Ndicka e Llorente insieme nei tre di difesa

Redazione

Primo ko stagionale per la Roma, che cade 2-1 a Tolosa, subendo il gol della sconfitta in extremis, al 45’ della ripresa (rete di Begraoui), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Mourinho ha confermato il 3-5-2 su cui lavora da inizio stagione e ha schierato per la prima volta Ndicka e Llorente insieme nei tre di difesa.

La pressione francese ha evidenziato come la costruzione dal basso dei giallorossi debba essere affinata, con tanti errori in impostazione e una fascia sinistra che ha sofferto un po’ per tutti i 90’ di gioco. Dopo il vantaggio iniziale di Dallinga al 5’, il pareggio giallorosso è arrivato al 26’ con una magia su punizione di Dybala (al primo gol da fermo con i giallorossi).

L’argentino dieci minuti dopo ha dovuto però lasciare il campo per un fastidio all’inguine, sostituito da Pellegrini (prima seconda punta, poi mezzala). Nella ripresa i giallorossi hanno faticato a trovare verticalità, soffrendo anche il maggior ritmo dei francesi e la loro miglior condizione fisica. Pellegrini e Solbakken hanno avuto però le palle per vincere (sul capitano bene Restes, il norvegese ha sprecato tutto), fino alla doccia gelata di Begraoui. Sabato a Tirana, con il Partizani, ultimo test prima del via del campionato.