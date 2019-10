Primo bilancio: nella sosta blitz a Boston da Pallotta

Due giorni fa lo aveva affermato anche il ceo Guido Fienga: “Il presidente Pallotta tiene alla Roma come un figlio”. Proprio per questo, durante la sosta, forse martedì, è in via di organizzazione un viaggio a Boston dei dirigenti per fare punto della situazione, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport”. Si parlerà anche del ritorno a Roma dello stesso presidente. Forse è giunto il momento, anche perché il Cda di giovedì ha ufficializzato il bilancio al 30 giugno e l’aumento di capitale di 150 già annunciata.