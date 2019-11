Primavera: vittoria e spettacolo, ma la difesa fa acqua

Dopo il derby perso la Roma Primavera rialza la testa in campionato: la reazione è arrivata col 4-3 al Sassuolo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, al Tre Fontane i giallorossi si riprendono il terzo posto in classifica, ma mostrano ancora una volta una fase difensiva poco affidabile. “La Roma non riesce a vincere senza soffrire. Bene per il gioco creato e i gol fatti, mentre è una disfatta dal punto di vista difensivo, che riguarda tutta la squadra e non solo il reparto” ha detto mister De Rossi nel post partita. L’anticipo della 10ª di Primavera 1 è un primo tempo ricco di gol giallorossi con Bianda che apre le marcature, Semeraro raddoppia con un tiro cross dalla sinistra indirizzato, Zalewski che cala il tris su rigore, prima della rete neroverde di Aurelio sul finale. Il blackout parte proprio al 5’ della ripresa con Marginean che realizza il rigore del 3-2, mandando in confusione i ragazzi di De Rossi. Bianda in pieno recupero regala un rigore agli emiliani, trasformato da Oddei nel definitivo 4-3. Fortunatamente nel mezzo c’è un Tall in ottima forma: è l’attaccante d’origine senegalese che stacca più alto di tutti al 15’ e segna il suo secondo gol al Tre Fontane, su quattro match giocati.