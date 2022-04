Primavera, semifinale di Coppa Italia: oggi c’è la Fiorentina

Le parole del tecnico Alberto De Rossi: "Ci stiamo giocando la grande soddisfazione di raggiungere una finale con la possibilità di portare un trofeo a Trigoria"

Semifinale di Coppa Italia, in gara secca, per la Primavera di Alberto De Rossi contro la Fiorentina del suo ex giocatore Alberto Aquilani si legge su La Gazzetta dello Sport. Si giocherà oggi al Bozzi di Firenze, ore 16.30, ed entrambe la squadre avrebbero voluto un’altra cornice, considerando che per molti sarà una finale anticipata, ma Alberto De Rossi dice: "Non sono decisioni che spettano a me. Io ho voluto portare qui tutti i ragazzi, anche chi non giocherà perché è giusto che tutti partecipino, e anche chi non sarà della gara dovrà dare una spinta agli altri. Ci stiamo giocando la grande soddisfazione di raggiungere una finale con la possibilità di portare un trofeo a Trigoria, ma gli obiettivi sono altri e per il momento li stiamo centrando". Il riferimento di De Rossi è al primo posto in campionato.