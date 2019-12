Primavera, poker al Napoli in rimonta. Ora nei quarti contro l’Atalanta

Al Tre Fontane la Roma Primavera batte il Napoli 4-1 e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia con l’Atalanta. Come riporta Federica Scano de La Gazzetta dello Sport, agli ottavi i ragazzi di De Rossi ribaltano il vantaggio iniziale di Cioffi grazie ai gol di Felipe Estrella, Sdaigui e alla doppietta di D’Orazio. Ritrovata la condizione per D’Orazio lo stop natalizio è quasi una punizione: “Mi dispiace rallentare. Ho avuto un paio di infortuni che mi hanno un po’ fermato ma il mister mi dà fiducia: dice sempre che devo fare la differenza e questo mi rende orgoglioso”. Prima delle vacanze però c’è il Cagliari in campionato, che sabato alle 14.30, aspetta una Roma pronta a superare ogni ostacolo.