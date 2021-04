Primavera, muro derby. Per la Roma sfuma l’assalto alla vetta

De Rossi deluso dall’1-1: "Si crea tanto, ma senza frutti". I due capitani con una corona di fiori in ricordo di Guerini

Dopo il poker giallorosso dell’andata, il replay del derby tra Roma e Lazio Primavera finisce 1-1. Al Tre Fontane la squadra di De Rossi, scrive Federica Scano su La Gazzetta dello Sport, col mister che molto probabilmente ha vissuto l’ultima stracittadina sulla panchina che occupa con orgoglio da 18 stagioni, incappa per la terza volta consecutiva in campionato sempre nello stesso risultato. Un punto che serve poco alla Roma, che in sole tre partite è passata dalla vetta in solitaria alla seconda piazza, a quota 37 punti, facendosi raggiungere anche dall’Inter e rimanendo sempre dietro la Sampdoria capolista, seppur per una sola lunghezza di distanza. Il match inizia con i capitani delle due squadre che posano una corona di fiori nel ricordo di Daniel Guerini, talento della Lazio Primavera con un passato anche tra i pulcini della Roma, scomparso un mese fa in un terribile incidente stradale nella Capitale. La gara cambia al 10’ della ripresa quando Bove incalzato da Felix, segna il vantaggio giallorosso. Risultato che però resiste poco perché al 20’ s.t. Bertini riporta l’equilibrio e firma il pareggio definitivo. "Evidenziamo i difetti all’ennesima potenza. Siamo secondi per colpa nostra: si crea molto ma i frutti non ci sono. Non è un dramma sportivo assoluto ma c’è grande rammarico", commenta De Rossi deluso.