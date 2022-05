Primavera, la Roma in finale per lo scudetto contro Inter o Cagliari

Capitan Tripi decisivo: gol e assist per lui che porta i giallorossi a giocarsi il nono scudetto di categoria

La Roma è la prima finalista del campionato Primavera. I ragazzi di Alberto De Rossi, martedì alle 20.30 a Reggio Emilia, avranno la possibilità di raggiungere il nono scudetto della loro storia, scrive Marco Calabresi sulla Gazzetta dello sport. A Sassuolo, contro la Juve sconfitta 2-0, l’uomo decisivo è stato il capitano Filippo Tripi, coetaneo e per anni compagno di squadra di Zalewski (ora titolare con Mourinho), segnando prima il calcio di punizione del vantaggio nel primo dei due minuti di recupero del primo tempo, poi servendo a Padula il pallone per il tiro respinto da Senko e ribadito in rete di testa di Vicario. In mezzo, la Juve — che si è fermata ancora in semifinale, come in Youth League — ha colpito una traversa con Nzouango.