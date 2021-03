Primavera, De Rossi può lasciare. Pinto studia gli eredi

Breve cronaca di un lungo addio. Dopo aver cominciato ad allenare la Primavera della Roma nel 2003, a fine stagione Alberto De Rossi potrebbe lasciare la squadra per essere promosso tra i coordinatori del settore giovanile, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Scegliere l’eventuale erede di un tecnico così bravo non sarà facile. Se sarà scelta la strada interna, pare che un profilo interessante possa essere quello di Fabrizio Piccareta, attuale allenatore della Under 17 giallorossa. Ma da Trigoria dicono che l’ultima parola sarà data al general manager Tiago Pinto, e non è affatto improbabile che possa scegliere un tecnico esterno, magari anche straniero.