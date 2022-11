Previsti oltre mille agenti per il derby, aumenta la zona cuscinetto tra i tifosi

Due giorni fa si è svolto un vertice in Prefettura e sono state messe sul tavolo le prime misure volte a garantire lo svolgimento senza problemi del match

Il sedicesimo “tutto esaurito” consecutivo per le partite interne della Roma era facile, perché il derby è il derby, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Ma questo comporta anche una serie di problemi pratici da affrontare, primo fra tutti l’ordine pubblico. Due giorni fa si è svolto un vertice in Prefettura e sono state messe sul tavolo le prime misure volte a garantire lo svolgimento senza problemi del match.

L’area dell’Olimpico sarà divisa in tre settori di accesso: nord, est e Sud, per evitare il contatto tra i tifosi. Un nuovo incontro istituzionale si svolgerà oggi per fare il punto della situazione e stabilire eventuali misure aggiuntive.