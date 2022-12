Pressing su Mou. Il Portogallo lo vuole, Roma no al doppio ruolo

Il tecnico in patria per Natale e il presidente Gomes cerca un incontro. José per ora resta, in estate si vedrà. Se va via il club chiederà un indennizzo

Il 26 dicembre, subito dopo Natale, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, José Mourinho dove sarà? Secondo alcuni media lusitani, infatti, quel giorno l’allenatore della Roma avrebbe in programma un incontro con Fernando Gomes, il presidente della Fpf (Federação Portoguesa de Futebol), per discutere del suo futuro alla guida della nazionale portoghese al posto di Fernando Santos (con cui c’è stata la risoluzione subito dopo l’eliminazione ai quarti del Mondiale). Il 26, però, subito dopo l’ora di pranzo c’è anche la ripresa degli allenamenti a Trigoria e considerando pure gli spostamenti (l’unico volo utile in mattinata da Lisbona parte molto presto, con arrivo a Fiumicino intorno alle 11:30), gli incastri sembrano quantomeno complicati. E allora dov’è la verità? Proviamo a scoprirla.

José Mourinho ieri ha lasciato Albufeira subito dopo la partita con gli olandesi dell’Rkc Waalwijk, facendo rotta direttamente verso Setubal, a casa sua, dove passerà il Natale in famiglia, anche con la mamma, Maria Julia. Può essere anche che un contatto con la federazione lo possa avere oggi, o magari subito dopo Natale.

Di certo c’è che Mourinho ha un contratto che lo lega ai Friedkin fino al 2024, senza clausole di rescissorie e con un ingaggio di quasi otto milioni di euro a stagione. L’ipotesi del doppio incarico non è neanche presa in considerazione dalla Roma, visto che potenzialmente i giallorossi nei prossimi sei mesi potrebbero giocare anche una partita ogni tre giorni (dipenderà da come e quanto andranno avanti nelle due coppe). Per giugno, invece, tutto è possibile.