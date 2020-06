Prati, ultimo abbraccio in mezzo al campo

Una cerimonia semplice da non sembrare nemmeno un funerale quella di Pierino Prati, svoltasi ieri su un campo da calcio dell’oratorio Paolo VI di Fabbrica Durini, frazione di Alzate Brianza, distante da Milano ma non dal letto di ospedale in cui è finita la sua partita più triste, a 73 anni. A ricoprire la bara, scrive “La Gazzetta dello Sport”, c’era anche la sciarpa della Roma dove ha lasciato tanti amici come Bruno Conti, oltre alla sua maglia numero 11 del Milan, una sciarpa della Salernitana e una maglia della Nazionale. Pierino ripeteva di avere un cuore per tre quarti rossonero e un quarto giallorosso. E così domenica, alla fine di Milan-Roma, sarà contento in ogni caso. Non come chi lo rimpiange e lo rimpiangerà per sempre.