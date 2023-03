Prandelli: “La forza della Roma è Mourinho. Questa sera è più importante per la Juve”

Stasera, nel big match dell’Olimpico, chi rischia di più tra Roma e Juventus? "Conta di più per la Juventus. La squadra di Allegri non può più sbagliare per rientrare e se non batte la Roma non potrà più sperare nell’impresa Champions. La forza dei giallorossi è Mourinho. José si è caricato tutte le responsabilità sulle proprie spalle per camuffare i limiti tecnici della squadra, che non è al livello delle concorrenti".