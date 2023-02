Prandelli: “Dybala il giocatore che in Italia mi trasmette più gioia”

"Quale giocatore mi trasmette più gioia? Messi. E Dybala in Italia" ha detto Cesare Prandelli intervistato da Filippo Cornacchia su La Gazzetta dello Sport. Se ha voglia di divertirsi? "Guardo il Napoli e non lo dico perché sta dominando il campionato. È la migliore squadra sia in Italia sia in Europa. In estate si diceva che Spalletti fosse finito e che De Laurentiis e Giuntoli avessero ridimensionato il progetto. Invece… Al di là dei singoli, il Napoli è squadra in tutto. Ha armonia, gioca con gioia: alterna possesso e ripartenze. E in fase difensiva è compatta".