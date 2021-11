Potenza, cross e assist: con Singo il Torino vuole accelerare

Mezz’ora con l’Udinese, ora Wilfried è pronto per la Roma. Contro i giallorossi ha debuttato da titolare e segnato il 1°gol

Contro l’Udinese nel vittorioso posticipo di lunedì Singo non è partito tra i titolari per la prima volta da quando c’è Ivan Juric in panchina. Si è dovuto accontentare di fare una staffetta con Aina a metà ripresa (18’) ma c’è uno specifico motivo atletico alla base di questa decisione che ha creato la novità Vojvoda sulla corsia mancina. Durante la sosta per le nazionali, Singo - scrive Nicola Cecere su 'La Gazzetta dello Sport' - ha svolto un lavoro speciale per ricaricare le pile e nell’immediata vigilia lo staff di Juric si è accorto che la rigenerazione non era ancora completa. Quindi al Fila nessuno nutre dubbi sul rilancio immediato di Singo dal primo minuto contro la Roma. C’è se mai un ballottaggio dall’altra parte del campo che dovrebbe essere vinto da Vojvoda su Aina.