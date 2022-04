Plusvalenze, processo al via oggi: sotto accusa 11 club. Rischio maxi multe in A

Fra le società a rischio Juve, Napoli, Genoa, Empoli e Samp. Pericoli di classifica solo per Pisa e Parma in B

Rischio maxi multe in Serie A, scrive Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport. Oggi a Roma, dove ci saranno i giudici ma non gli incolpati e i loro avvocati collegati in videoconferenza, comincerà il processo sportivo sulle presunte plusvalenze fittizie. A rischiare sono 11 società, fra le quali 5 di serie A (Juve, Napoli, Samp, Empoli e Genoa). E 62 dirigenti, con i presidenti di tutti i club coinvolti. Dal punto di vista degli effetti sulla classifica, a rischiare sono soltanto Parma e Pisa, in serie B. Nel loro atto di deferimento viene infatti citato il famoso comma 2 dell’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva, quello che prevede la possibilità di punti di penalizzazione o addirittura di retrocessione o di esclusione dal campionato. Secondo l’accusa, l’aver gonfiato il valore delle plusvalenze è stato determinante per Parma e Pisa per l’iscrizione ai campionati. Circostanze che non si sono verificate per gli altri club sotto inchiesta, che infatti rischiano multe e inibizioni.