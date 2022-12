Plusvalenze, la Procura Figc: nuovo processo per la Juve e altri otto club

È stato uno scossone inaspettato e potente quello che ieri ha travolto la Juventus e non solo. E al centro ci sono di nuovo le plusvalenze. La Procura federale ha notificato l’istanza di revocazione della sentenza di assoluzione della Corte Federale di Appello nel processo sportivo sulle presunte plusvalenze fittizie e chiesto un nuovo processo alla luce della"sopravvenienzadi elementi di prova nuovi". Non c’è solo la Juve con i suoi dirigenti, ma anche gli altri 8 club coinvolti in quel primo processo (Samp, Genoa, Pro Vercelli, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara), ad esclusione del Napoli. Come scrive Elisabetta Esposito su 'La Gazzetta dello Sport', nelle 106 pagine di impugnazione, Chiné porta elementi nuovi come intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali,comunicazioni informatiche e documenti scritti a mano. Le pene non dovrebbero discostarsi troppo da quelle chieste nel precedente processo (sanzioni amministrative e deferimenti per i dirigenti), ma se le nuove prove suggerissero alterazioni di bilancio tali da essere determinanti per l’iscrizione al campionato, si potrebbe arrivare alla richiesta di punti di penalizzazione o persino retrocessione, ipotesi quest’ultima molto remota.