Plusvalenze d’oro. Volpato e Missori al Sassuolo: adesso quota 30 è ad un soffio

La cessione dei due giocatori ha prodotto una plusvalenza di oltre 9 milioni di euro, che va ad aggiungersi a quella di 7 milioni già messa a bilancio da un po’ per il passaggio di Benjamin Tahirovic all’Ajax (cessione per 7,5 milioni, più uno di bonus) e a quella di 7,3 per l’addio definitivo a Justin Kluivert, passato nel frattempo per 11 milioni (più uno di bonus) agli inglesi del Bournemouth. Tutte cessioni che vanno ad aggiungersi a quella di Nicolò Zaniolo a gennaio scorso al Galatasaray (16,5 milioni più bonus), che aveva già di suo contribuito ad abbassare la quota parte delle plusvalenze da mettere a bilancio entro il 30 giugno (per non parlare di quella di Felix alla Cremonese dello scorso agosto, per 6 milioni più 3 di bonus).