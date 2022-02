Platini: “Adoro Mourinho, ma gli allenatori sono cambiati rispetto a un tempo”

L'ex calciatore della Juventus ed ex presidente Uefa parla anche dell'allenatore della Roma

Per Michel Platini non servono presentazioni, è il calcio. Anzi, lo è stato. Cinque anni alla Juventus , una Coppa dei campioni vinta, tre Palloni d'oro (di fila) conquistati, giocatore simbolo di una Francia che, in casa, ha dominato un Europeo , poi la presidenza dell' Uefa , e i guai. Intervistato da Fabio Licari per la Gazzetta dello sport, Le Roi ha parlato anche della Roma , ma soprattutto di José Mourinho .

Un allenatore che le piace? "Li vedo sempre in bilico, sono ex prima di cominciare perché la colpa è loro. Se hanno le stelle devono essere più gestori - risponde senza problemi -. Trapattoni non insegnava a me e a Boniek a giocare, era uno psicologo. Ammiro Guardiola: dovunque, cerca di applicare quello che ha imparato nel Barcellona con Cruijff". E Mourinho? "Lo adoro! Non si può vincere sempre", dice ancora.