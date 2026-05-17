Gasp e il rinnovo di Dybala: "Positivo che entrambe le parti abbiano la stessa idea"

Miralem Pjanic, ex giocatore della Roma, ha lasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in vista del derby di oggi. Il bosniaco ha toccato diversi temi, tra cui quello delicato del rinnovo di Dybala. Ecco uno stralcio delle sue parole.

Pjanic, molto passa dal derby di oggi all'Olimpico, superfluo dirlo."E una partita importantissima alla quale la Roma arriva per fortuna in grande condizione fisica e psicologica dopo tre vittorie di fila, con un entusiasmo palpabile. E vero, il derby è sempre una gara a sé, ma le motivazioni dei giallorossi sono ovviamente di gran lunga superiori a quelle degli avversari".

Sarà il derby di Malen?"Certamente sì. Lui segna a prescindere ed è un valore aggiunto di questa squadra. Ha giocato in modo straordinario da gennaio ad oggi e anche lui, ne sono sicuro, non vede l'ora di segnare nel derby".

E Dybala? Pensa sul serio che possa essere il suo ultimo derby?"Paulo non ha nulla da dimostrare. Penso che uno come lui la Roma debba tenerselo stretto perché riesce sempre ad essere decisivo. E un giocatore di qualità, spessore, sono molto legato a lui. Abbiamo condiviso stagioni importanti alla Juve. E da tifoso romanista spero che resti per giocare la Champions con la Roma."

In queste settimane si parla molto di Kerim Alajbegovic, che piace a diverse italiane tra cui la Roma. E si dice che lei stia facendo da inter-mediario. Ce lo descrive? Sarebbe ideale per il gioco di Gasperini?"Sì, in effetti sto lavorando con il papà di Kerim, Semin, che è il procuratore. Si tratta di un giocatore giovane, di talen-to, di grande potenzialità e prospettiva (che l'Italia purtroppo conosce bene dopo il playoff letale dello scorso marzo, ndr), si fa notare per il suo gioco e la sua velocità. Vede molto la porta. Piace a molti club, ma devo dire per onestà che al momento non ci sono accordi con nessuno."