Più visione europea e meno rivalità di quartiere: così l’Italia cresce

Se nelle prossime settimane ci giocheremo tutt’e tre le coppe europee, è anche perché la mentalità del calcio italiano è cambiata,. scrive Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport. Si è evoluta, potremmo dire, quasi senza che ce ne accorgessimo. Ora abbiamo una visione più ampia, globale, internazionale. Un elemento quasi rivoluzionario non solo per il mondo del pallone, ma anche per la nostra cultura. L’Italia è il Paese dei comuni, dei campanili: le rivalità sono sempre aspre, spesso acerrime; quasi mai due realtà vicine sono alleate, spesso diventano addirittura nemiche. Questo vale per ogni aspetto della nostra vita e il calcio - che accentua le contrapposizioni - porta queste divisioni alle conseguenze estreme. Un aspetto che ha anche risvolti positivi, in alcune circostanze, ma che determina un incredibile spreco di energie, di risorse, di opportunità. Inutile negarlo, spesso per una nostra società è più importante la sconfitta dell’avversaria cittadina che la propria vittoria, anche perché i tifosi possono perdonare un insuccesso sportivo, ma soltanto a patto che non coincida con il successo della squadra nemica.