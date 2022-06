Pisa, Knaster vuole novità e cambia allenatore: in lizza anche De Rossi

Non è ancora completo l’elenco dei 20 allenatori di Serie B, anzi. Le caselle via via si stanno occupando ma da ieri se ne è ufficialmente liberata un’altra, e non da poco: si sono separate infatti le strade tra il Pisa e Luca D’Angelo. Il divorzio era nell’aria da qualche giorno, malgrado la conferma non messa in dubbio dal presidente Giuseppe Corrado, e la rottura è arrivata. Ha vinto la linea del proprietario Alex Knaster, che ha deciso di cambiare allenatore per dare una ventata di novità al Pisa, rinunciando alla continuità del lavoro di D’Angelo (cominciato nel 2018 in Serie C e arrivato alla finale dei playoff per la A, persa per un soffio) con il quale peraltro non c’era alcun problema, scrive sulla Gazzetta dello sport Nicola Binda.