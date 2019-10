Pioli sceglie Leao e fa sedere Piatek. In mezzo Biglia

La squadra che Pioli opporrà alla Roma è la stessa che aveva debuttato con il Lecce alla prima della sua gestione: la continuità è un’altra traccia da seguire e il Milan che si era ripresentato a San Siro dopo la sosta aveva avuto buoni spunti, riporta “La Gazzetta dello Sport”. In attacco era sicuramente stato più aggressivo e per questo il reparto non cambierà, dentro Leao e fuori Piatek. Pioli ha lasciato indizi già in vigilia: “Hanno caratteristiche diverse, posso sfruttare uno o l’altro o anche metterli insieme se troviamo i giusti equilibri. Leao deve essere più bravo a ‘sentire’ il difensore: è giovane e imparerà a farlo. Kris non è brillantissimo in questo momento, ma so che presto arriverà al top. Chi subentra è importante tanto quanto chi parte titolare”.

Confermati Suso e Calhanoglu sugli esterni, così come la composizione del centrocampo, Paquetà-Biglia-Kessie. Davanti a Donnarumma, Musacchio e Romagnoli. Terzini Conti (più di Calabria) e Theo Hernandez: per Rodriguez problemi all’adduttore destro, verrà rivalutato in settimana. Ancora fuori Bonaventura.