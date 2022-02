Pinto: “Zaniolo patrimonio da tutelare. Il rinnovo? Ora guardiamo alla squadra”

Il g.m.: "Nicolò è un bravo professionista e un bambino d’oro."

Prima della partita è tornato a parlare Tiago Pinto, il g.m. della Roma, come riporta Andrea Pugliese suLa Gazzetta dello Sport. Ripartendo proprio da Nicolò Zaniolo, l’uomo di cui aveva parlato in modo incauto anche una settimana fa. "Zaniolo è un patrimonio della Roma, ma anche del calcio italiano e va tutelato - dice –. Se guardiamo i suoi numeri (riferendosi alle sanzioni, ndr) sembra più un difensore centrale che un attaccante. Nicolò è un bravo professionista e un bambino d’oro. Il suo rinnovo? In questo momento dobbiamo guardare alla squadra e non ai singoli". Infine un pensiero sulla Juventus e il quarto posto: "La squadra più importante siamo noi, facciamo ciò che dobbiamo fare e a fine stagione vedremo la classifica e ciò che sarà successo".