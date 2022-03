Pinto studia registi: piace anche Xeka, leader del Lilla

Il centrocampista portoghese, 27 anni, a giugno sarà svincolato

Sottotraccia, il mercato non si ferma mai, come riporta La Gazzetta dello Sport. Così dalla Francia filtra la notizia dell’interesse della Roma (a caccia di un regista) per Miguel Angelo da Silva Rocha, meglio noto come Xeka. Il centrocampista portoghese, 27 anni, a giugno sarà svincolato e quindi l’occasione può fare gola al g.m. Pinto. Col Lilla ha vinto la Ligue 1 la Supercoppa di Francia.