Pinto ricomincia la caccia a Frattesi. In attacco Ramos e Belotti

In attesa che la situazione intorno a Zaniolo si chiarisca, vengono monitorate diverse situazioni

Redazione

Non si vive di solo Zaniolo. Così, al netto del contatto di oggi col suo manager Vigorelli, Tiago Pinto lavora su più fronti. A centrocampo sarà la settimana in cui si proverà a stringere per Frattesi, inserendo il baby Volpato nella trattativa, mentre in attacco ci sono diverse situazioni aperte, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Una è Solbakken, protagonista di un blitz domenica nella Capitale, con cui c’è già l’accordo e si spera che questo basti per respingere la corte del Napoli. Inoltre, in attesa che la situazione intorno a Zaniolo si chiarisca, vengono monitorate diverse situazioni. Dallo svincolato Belotti, che è vicino al Monaco, ma che a Mourinho non dispiace come alternativa ad Abraham, al prospetto Gonçalo Ramos del Benfica, 21 anni, mentre da Trigoria smentiscono Isco.

Prima di muoversi, però, deve essere ceduto Carles Perez, che ha estimatori in Spagna, e non è escluso che parta anche El Shaarawy, però frenato dal suo ingaggio alto. La Roma sta cercando di allestire la rosa il più velocemente possibile per consegnarla a Mourinho prima della partenza per il ritiro in Portogallo.